Узнать больше

Минобороны России: ночью Киев пытался атаковать российские гражданские суда в Чёрном море

Короткая ссылка
Украинские войска ночью пытались атаковать с помощью трёх безэкипажных катеров российские гражданские суда в Чёрном море.
Минобороны России: ночью Киев пытался атаковать российские гражданские суда в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом информирует российское Министерство обороны.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки произошла в юго-западной части Чёрного моря. 

Отмечается, что корабли ВМФ России, которые сопровождали транспортные суда, обнаружили и уничтожили украинские безэкипажные катера.

Ранее сообщалось, что Киев осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить