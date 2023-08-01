Минобороны России: ночью Киев пытался атаковать российские гражданские суда в Чёрном море
- РИА Новости
Об этом информирует российское Министерство обороны.
По данным оборонного ведомства, попытка атаки произошла в юго-западной части Чёрного моря.
Отмечается, что корабли ВМФ России, которые сопровождали транспортные суда, обнаружили и уничтожили украинские безэкипажные катера.
Ранее сообщалось, что Киев осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя.