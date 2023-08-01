Депутаты предложили предоставить отсрочку от призыва родителям детей до трёх лет
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«Предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребёнка в возрасте до трёх лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при осуществлении ухода за ними», — приводит РИА Новости текст пояснительной записки к законопроекту.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что причины для отсрочки от службы не изменились после повышения возраста призыва.
Кроме того, она призвала сенаторов провести разъяснительную работу по реализации закона о повышении призывного возраста в связи с бурными дискуссиями.
В Совфеде одобрили установление призывного возраста в России с 18 до 30 лет.