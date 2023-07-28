Матвиенко: причины для отсрочки от службы не изменились после повышения возраста призыва

Ничего не изменилось касательно льгот и отсрочек от службы при установлении новых границ призывного возраста в России.

Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Ничего не меняется, как было с 18 лет (призыв), так и остаётся. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется», — сообщила Матвиенко.

Кроме того, она призвала сенаторов провести разъяснительную работу по реализации закона о повышении призывного возраста в связи с бурными дискуссиями.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили установление призывного возраста в России с 18 до 30 лет.