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Матвиенко: причины для отсрочки от службы не изменились после повышения возраста призыва

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Ничего не изменилось касательно льгот и отсрочек от службы при установлении новых границ призывного возраста в России.
Матвиенко: причины для отсрочки от службы не изменились после повышения возраста призыва
  • РИА Новости

Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Ничего не меняется, как было с 18 лет (призыв), так и остаётся. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется», — сообщила Матвиенко.

Кроме того, она призвала сенаторов провести разъяснительную работу по реализации закона о повышении призывного возраста в связи с бурными дискуссиями.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили установление призывного возраста в России с 18 до 30 лет.

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