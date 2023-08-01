Сотрудники Минэкономразвития продолжили работать на удалёнке после атаки БПЛА
- РИА Новости
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«Специалисты проводят оценку ущерба и состояния инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей... Сотрудники министерства продолжают работать на удалёнке», — цитирует её ТАСС.
Украинский беспилотник потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», после того как был подавлен средствами РЭБ. Удар пришёлся по 21-му этажу башни IQ.
По словам Сергея Собянина, пострадавших в результате случившегося нет, нарушено остекление на площади 150 кв. м. Обнаруженные обломки направят на экспертизу.
Подробнее — в материале RT.