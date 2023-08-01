В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек с помощью ножа

В МВД России по Саратовской области сообщили о задержании мужчины, который подозревается в том, что зарезал трёх человек в городе Балашове.

Об этом региональное отделение МВД сообщает в своём Telegram.

«Поступила информация об обнаружении в ночное время

в городе Балашове тел двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти... В кратчайшие сроки полицейскими была установлена личность подозреваемого в совершении преступления», — отмечается в заявлении.

Как указывает полиция, подозреваемым в убийстве оказался 38-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Полицейские задержали его после обнаружения.

По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт во время распития алкоголя. Мужчина вступил в ссору с 49-летней сожительницей и 61-летней матерью и нанёс им ножевые ранения. После этого он напал на 58-летнего мужчину, который оказался очевидцем преступления и пытался защитить одну из скончавшихся.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее в Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли в бочке.