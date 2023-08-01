В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек с помощью ножа
- РИА Новости
Об этом региональное отделение МВД сообщает в своём Telegram.
«Поступила информация об обнаружении в ночное время
в городе Балашове тел двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти... В кратчайшие сроки полицейскими была установлена личность подозреваемого в совершении преступления», — отмечается в заявлении.
Как указывает полиция, подозреваемым в убийстве оказался 38-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Полицейские задержали его после обнаружения.
По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт во время распития алкоголя. Мужчина вступил в ссору с 49-летней сожительницей и 61-летней матерью и нанёс им ножевые ранения. После этого он напал на 58-летнего мужчину, который оказался очевидцем преступления и пытался защитить одну из скончавшихся.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.
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