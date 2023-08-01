В Эфиопии откроют Информационно-деловой центр Петербурга

На саммите Россия — Африка было подписано соглашение о создании Информационно-делового центра (ИДЦ) Санкт-Петербурга в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Уточняется, что его откроют в рамках культурно-деловой миссии властей Петербурга.

Центр будет расположен в непосредственной близости к штаб-квартире Африканского союза.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) более чем с 40 африканскими странами, часть из поставок производится на безвозмездной основе.