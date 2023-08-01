Узнать больше

В Эфиопии откроют Информационно-деловой центр Петербурга

Короткая ссылка
На саммите Россия — Африка было подписано соглашение о создании Информационно-делового центра (ИДЦ) Санкт-Петербурга в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.
В Эфиопии откроют Информационно-деловой центр Петербурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Уточняется, что его откроют в рамках культурно-деловой миссии властей Петербурга.

Центр будет расположен в непосредственной близости к штаб-квартире Африканского союза.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) более чем с 40 африканскими странами, часть из поставок производится на безвозмездной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить