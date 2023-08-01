В Эфиопии откроют Информационно-деловой центр Петербурга
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Уточняется, что его откроют в рамках культурно-деловой миссии властей Петербурга.
Центр будет расположен в непосредственной близости к штаб-квартире Африканского союза.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) более чем с 40 африканскими странами, часть из поставок производится на безвозмездной основе.