Х5 Group приобрела торговые сети «Виктория» и «Дёшево» — вместе с гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде в сделку вошли 118 точек.

«В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении компании.

Ходатайство уже одобрено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

В Х5 отметили, что действующий менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управление компанией.

Ранее ретейлер X5 Group договорился о покупке 100% уставного капитала ООО «Тамерлан», являющегося владельцем дискаунтеров «Покупочка» и «ПокупАлко», а также супермаркетов «Га-га».