В Тюменской области в спровоцированном подростком ДТП пострадали пять человек
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.
По версии следствия, 17-летний подросток на автомобиле Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.
Как сообщает megatyumen.ru, пострадали оба водителя, 19-летняя пассажирка Niva, а также двое пассажиров Nissan.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что автомобили Bentley, Volkswagen и грузовая машина столкнулись на Молодогвардейской улице на западе Москвы, в результате ДТП два человека пострадали.