В Тюменской области в спровоцированном подростком ДТП пострадали пять человек

В Тюменской области на автодороге Исетское — Упорово несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП. В результате пострадали пять человек, включая его самого.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.

По версии следствия, 17-летний подросток на автомобиле Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.

Как сообщает megatyumen.ru, пострадали оба водителя, 19-летняя пассажирка Niva, а также двое пассажиров Nissan.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобили Bentley, Volkswagen и грузовая машина столкнулись на Молодогвардейской улице на западе Москвы, в результате ДТП два человека пострадали.