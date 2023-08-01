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В Тюменской области в спровоцированном подростком ДТП пострадали пять человек

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В Тюменской области на автодороге Исетское — Упорово несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП. В результате пострадали пять человек, включая его самого.
В Тюменской области в спровоцированном подростком ДТП пострадали пять человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.

По версии следствия, 17-летний подросток на автомобиле Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.

Как сообщает megatyumen.ru, пострадали оба водителя, 19-летняя пассажирка Niva, а также двое пассажиров Nissan.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобили Bentley, Volkswagen и грузовая машина столкнулись на Молодогвардейской улице на западе Москвы, в результате ДТП два человека пострадали.

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