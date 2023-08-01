«Ъ»: украинский бренд алкоголя Nemiroff пытается через суд запретить свою марку в России

Украинская компания Nemiroff пытается через российский суд запретить использование своей марки в России.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел.

Как указывает издание, компания после отзыва лицензии на производство алкоголя в России подала в суд на местного партнёра — холдинг «Объединённые пензенские водочные заводы» (ОПВЗ). Она требует от него перестать использовать марку.

Заседание по иску украинской компании в Арбитражном суде Пензенской области назначено на 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Грузия по итогам января — мая 2023 года опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию.