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«Ъ»: украинский бренд алкоголя Nemiroff пытается через суд запретить свою марку в России

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Украинская компания Nemiroff пытается через российский суд запретить использование своей марки в России.
«Ъ»: украинский бренд алкоголя Nemiroff пытается через суд запретить свою марку в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел.

Как указывает издание, компания после отзыва лицензии на производство алкоголя в России подала в суд на местного партнёра — холдинг «Объединённые пензенские водочные заводы» (ОПВЗ). Она требует от него перестать использовать марку.

Заседание по иску украинской компании в Арбитражном суде Пензенской области назначено на 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Грузия по итогам января — мая 2023 года опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию.

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