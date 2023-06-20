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«Ъ»: Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию

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Грузия по итогам января — мая 2023 года опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся у издания таможенные данные.

Уточняется, что за указанный период грузинская сторона нарастила поставки на 63%, до 24,15 млн л. Из Италии же было поставлено 23,36 млн л соответствующей продукции.

Отмечается, что данная ситуация привела к тому, что в настоящий момент доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объёме достигла 19,1%, а Италии — 18,5%. 

Как отмечают эксперты, росту поставок способствовал целый ряд факторов, в частности отсутствие проблем с оплатой и логистикой. К тому же торговые сети перешли на прямые контракты с грузинскими производителями.

Ранее исполнительный директор федеральной саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) Алексей Плотников прокомментировал предложение организации ввести ограничения на импорт вин из недружественных стран.

До этого глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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