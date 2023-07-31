Патрушев и глава Карелии обсудили противодействие санкциям Запада

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время рабочей поездки в Карелию встретился с главой республики Артуром Парфёнчиковым.

Об этом рассказали в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Обсуждены вопросы продолжения реализации проектов, начатых при содействии Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии. Кроме того, рассмотрены вопросы импортонезависимости региона, а также противодействия экономическим санкциям Запада», — сказано в заявлении.

Также сообщается, что Парфёнчиков и Патрушев уделили отдельное внимание развитию судостроительной отрасли, а также лесопромышленного комплекса Карелии.

Ранее Патрушев заявил, что необходимо немедленно пресечь деятельность прозападных организаций, которые разжигают сепаратистские и экстремистские настроения в Карелии.