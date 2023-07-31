Секретарь Совбеза Патрушев призвал пресечь разжигание сепаратистских настроений в Карелии

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев выступил с заявлением о необходимости немедленного пресечения деятельности прозападных организаций, которые разжигают, в том числе через интернет, сепаратистские и экстремистские настроения.

Он рассказал, что спецслужбы других стран с целью дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских идей, в первую очередь среди молодёжи.

По его словам, органам госвласти нужно принять скоординированные меры для защиты национальных интересов России с учётом складывающейся в Карелии обстановки.

«(Необходимо. — RT) незамедлительно пресекать деятельность прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, инспирирующих сепаратистские и экстремистские настроения у населения, в том числе с использованием сети интернет», — цитирует заявление секретаря Совбеза РИА Новости.

В августе 2022 года Патрушев высказался о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии с целью пресечения иностранного влияния.