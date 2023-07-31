Узнать больше

Секретарь Совбеза Патрушев призвал пресечь разжигание сепаратистских настроений в Карелии

Короткая ссылка
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев выступил с заявлением о необходимости немедленного пресечения деятельности прозападных организаций, которые разжигают, в том числе через интернет, сепаратистские и экстремистские настроения.
Секретарь Совбеза Патрушев призвал пресечь разжигание сепаратистских настроений в Карелии
  • РИА Новости

Он рассказал, что спецслужбы других стран с целью дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских идей, в первую очередь среди молодёжи.

По его словам, органам госвласти нужно принять скоординированные меры для защиты национальных интересов России с учётом складывающейся в Карелии обстановки.

«(Необходимо. — RT) незамедлительно пресекать деятельность прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, инспирирующих сепаратистские и экстремистские настроения у населения, в том числе с использованием сети интернет», — цитирует заявление секретаря Совбеза РИА Новости.

В августе 2022 года Патрушев высказался о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии с целью пресечения иностранного влияния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить