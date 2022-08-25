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Патрушев предложил бороться с иностранным влиянием в Карелии с помощью телевещания

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии с целью пресечения иностранного влияния.
Патрушев предложил бороться с иностранным влиянием в Карелии с помощью телевещания
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе совещания в Петрозаводске, сообщило РИА Новости.

Патрушев отметил важность консолидации усилий всех органов власти на обеспечении нацбезопасности на приграничных территориях. Также он отметил необходимость принять меры по повышению уровня жизни населения на указанных территориях. 

«В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание», — заявил Патрушев.

Также Патрушев заявил, что Запад готовит восьмой пакет санкций против России.

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