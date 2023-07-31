Вице-спикер ГД Чернышов: нужна трансформация или модернизация института отцовства в стране

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что в России нужна трансформация или модернизация института отцовства.

«Проблема гораздо глубже, чем просто цифры, — сколько времени проводит среднестатистический отец со своими детьми. В обществе существует стереотип о том, что в основном воспитанием должна заниматься мать, а папа «помогает». Почему помогает, если он такой же родитель, как и мама? Это совместный труд, совместная ответственность. Именно на матерей так или иначе направлена помощь государства. Речь не идёт о том, чтобы принижать роль мамы или тем более — о сокращении объёма поддержки матерям-одиночкам. Необходимо устранять этот семейный дисбаланс, нужна трансформация или модернизация института отцовства в стране», — подчеркнул собеседник RT.

Он обратил внимание на то, что многие из участников соцопроса просто не знают, как проводить время с детьми, или что такой досуг не вписывается в семейный бюджет.

«Государство вполне способно аккуратно, без перегибов, исправить ситуацию. Как один из вариантов — введение «Отцовской карты» с двумя тысячами рублей на каждого ребёнка в месяц, по аналогии с «Пушкинской картой», о необходимости которой я заявлял ранее. Эти целевые средства можно будет потратить именно на оплату каких-то интересных совместных дел, походов и так далее. Это может стать первым шагом в реализации важной задачи по «возвращению» пап в семьи», — заявил он.

Ранее Чернышов рассказал о результатах опроса, согласно которому среднестатистический отец в стране уделяет чуть больше получаса детям в день. Политик назвал это «скрытой эпидемией безотцовщины».