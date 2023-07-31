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Депутат Чернышов заявил о «скрытой эпидемии безотцовщины» в России

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал о результатах опроса, согласно которому среднестатистический отец в стране уделяет чуть больше получаса детям в день. Политик назвал это «скрытой эпидемией безотцовщины».
Депутат Чернышов заявил о «скрытой эпидемии безотцовщины» в России
  • Gettyimages.ru

«Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто лучшим другом!» — сказал он РИА Новости.

По данным проведённого исследования, отцы в Москве проводят с детьми 35 минут в день, ещё 18% могут выделить на общение 15 минут и меньше. При этом большая половина респондентов ссылается на занятость на работе и по дому, 23% утверждают, что не знают, как организовать совместное времяпрепровождение.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко также призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности.

Он также назвал «порочной практикой» желание отложить рождение ребёнка ради карьеры.

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