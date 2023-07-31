Узнать больше

В Казани акция помощи к школе детям из малоимущих семей начнётся 1 августа

Короткая ссылка
Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов сообщил, что в городе с 1 августа стартует акция «Помоги собраться в школу».
В Казани акция помощи к школе детям из малоимущих семей начнётся 1 августа
  • Gettyimages.ru

Акция проводится ежегодно для оказания помощи школьникам из неблагополучных семей, передаёт ГТРК «Татарстан».

Детям бесплатно раздают портфели с канцелярскими принадлежностями.

В 2021 году в рамках акции поддержку получили более 1 тыс. детей, в 2022-м — 1139, отметил Ризванов.

Акция пройдёт в каждом районе города и продлится до 25 августа.

Ранее председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал идею по введению нового стандарта школьной формы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить