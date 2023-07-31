В Казани акция помощи к школе детям из малоимущих семей начнётся 1 августа

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов сообщил, что в городе с 1 августа стартует акция «Помоги собраться в школу».

Акция проводится ежегодно для оказания помощи школьникам из неблагополучных семей, передаёт ГТРК «Татарстан».

Детям бесплатно раздают портфели с канцелярскими принадлежностями.

В 2021 году в рамках акции поддержку получили более 1 тыс. детей, в 2022-м — 1139, отметил Ризванов.

Акция пройдёт в каждом районе города и продлится до 25 августа.

Ранее председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал идею по введению нового стандарта школьной формы.