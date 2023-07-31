Узнать больше

Бочкарёв: в ЮАО снесли более 20 расселённых домов по программе реновации

Короткая ссылка
В Южном административном округе Москвы к настоящему времени снесён 21 дом по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в ЮАО снесли более 20 расселённых домов по программе реновации
  • РИА Новости

«Со старта программы на юге Москвы начато расселение 69 старых домов, 44 дома из которых полностью расселены. Благодаря этому 3,5 тыс. семей, а это 8,8 тыс. москвичей, переехали в новое комфортное жильё», — сказал Бочкарёв.

По его словам, на месте расселяемых и снесённых домов старого жилого фонда идёт строительство и проектирование нового жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что в настоящее время в ЮАО передали под заселение 22 новостройки, две введены в эксплуатацию, ещё 15 строятся.

Всего по программе реновации в округе расселят 378 домов. Квартирами будут обеспечены более 82 тыс. жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить