Бочкарёв: в ЮАО снесли более 20 расселённых домов по программе реновации

В Южном административном округе Москвы к настоящему времени снесён 21 дом по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Со старта программы на юге Москвы начато расселение 69 старых домов, 44 дома из которых полностью расселены. Благодаря этому 3,5 тыс. семей, а это 8,8 тыс. москвичей, переехали в новое комфортное жильё», — сказал Бочкарёв.

По его словам, на месте расселяемых и снесённых домов старого жилого фонда идёт строительство и проектирование нового жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что в настоящее время в ЮАО передали под заселение 22 новостройки, две введены в эксплуатацию, ещё 15 строятся.

Всего по программе реновации в округе расселят 378 домов. Квартирами будут обеспечены более 82 тыс. жителей.