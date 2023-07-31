В Казани 90 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по итогам прошлого учебного года

В Казани 90 выпускников школ сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов в 2023 году. В прошлом году стобалльников в городе было 84.

Об этом сообщает «Реальное время».

Самое большое количество стобалльных результатов казанские выпускники получили по литературе и русскому языку — 31 и 23 соответственно, по одному человеку набрали высший балл на ЕГЭ по биологии и географии. Об этом на «Деловом понедельнике» рассказал начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Три выпускника получили высший балл сразу по двум предметам, набрав 200 баллов.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.