Минтранс России обсудил с Малави и Буркина-Фасо совместное создание портов и аэропортов
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«На встрече Д.С. Зверева с министром сельского хозяйства Малави, а также на встрече И.П. Чалика с министром транспорта, городской мобильности и дорожной безопасности Буркина-Фасо обсуждались ключевые вопросы транспортного сотрудничества России со странами Африки», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что стороны обсудили развитие сотрудничества в создании инфраструктуры: портов, аэропортов и железных дорог.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.