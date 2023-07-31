Минтранс России обсудил с Малави и Буркина-Фасо совместное создание портов и аэропортов

Представители Минтранса России на форуме Россия — Африка обсудили с коллегами из Малави и Буркина-Фасо развитие сотрудничества в создании портов, аэропортов и железных дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«На встрече Д.С. Зверева с министром сельского хозяйства Малави, а также на встрече И.П. Чалика с министром транспорта, городской мобильности и дорожной безопасности Буркина-Фасо обсуждались ключевые вопросы транспортного сотрудничества России со странами Африки», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудили развитие сотрудничества в создании инфраструктуры: портов, аэропортов и железных дорог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.