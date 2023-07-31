РИА Новости: житель Челябинской области 14 лет удерживал в доме похищенную девушку
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Уточняется, что заявление в полицию поступило от сестры похищенной.
«С 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная посёлка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал её сестру 1990 года рождения, которую похитил в 2009-м», — сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что в настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении.
Возбуждены уголовные дела.
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