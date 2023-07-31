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РИА Новости: житель Челябинской области 14 лет удерживал в доме похищенную девушку

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Житель Челябинской области на протяжении 14 лет удерживал в доме похищенную девушку.
РИА Новости: житель Челябинской области 14 лет удерживал в доме похищенную девушку
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что заявление в полицию поступило от сестры похищенной.

«С 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная посёлка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал её сестру 1990 года рождения, которую похитил в 2009-м», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что в настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Пермском крае задержали участника банды, совершившей убийство с особой жестокостью. Он скрывался почти 25 лет.

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