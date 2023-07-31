Узнать больше

Половина россиян считают нереалистичными стандарты красоты куклы Барби

Короткая ссылка
Платформа «Авито.Услуги» провела исследование среди пользователей, чтобы выяснить, как россияне относятся к стандартам красоты, которые популяризирует образ куклы Барби.

Так, 50% респондентов выразили мнение, что эти стандартны нереалистичны и достичь их невозможно, сообщает Life.ru.

Ещё 16% убеждены, что к этим стандартам можно приблизиться, а 34% затруднились с ответом.

При этом некоторые опрошенные заявили, что любые стандарты красоты слишком идеальны и не стоят того, чтобы им следовать — так ответили 53% женщин и 46% мужчин.  

При этом больше половины россиян считают, что кукла Барби повлияла на формирование их стиля в одежде. Такие результаты показало исследование компании Ozon.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить