Половина россиян считают нереалистичными стандарты красоты куклы Барби

Платформа «Авито.Услуги» провела исследование среди пользователей, чтобы выяснить, как россияне относятся к стандартам красоты, которые популяризирует образ куклы Барби.

Так, 50% респондентов выразили мнение, что эти стандартны нереалистичны и достичь их невозможно, сообщает Life.ru.

Ещё 16% убеждены, что к этим стандартам можно приблизиться, а 34% затруднились с ответом.

При этом некоторые опрошенные заявили, что любые стандарты красоты слишком идеальны и не стоят того, чтобы им следовать — так ответили 53% женщин и 46% мужчин.

При этом больше половины россиян считают, что кукла Барби повлияла на формирование их стиля в одежде. Такие результаты показало исследование компании Ozon.