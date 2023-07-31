Половина россиян считают нереалистичными стандарты красоты куклы Барби
Так, 50% респондентов выразили мнение, что эти стандартны нереалистичны и достичь их невозможно, сообщает Life.ru.
Ещё 16% убеждены, что к этим стандартам можно приблизиться, а 34% затруднились с ответом.
При этом некоторые опрошенные заявили, что любые стандарты красоты слишком идеальны и не стоят того, чтобы им следовать — так ответили 53% женщин и 46% мужчин.
При этом больше половины россиян считают, что кукла Барби повлияла на формирование их стиля в одежде. Такие результаты показало исследование компании Ozon.