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Более половины россиян считают, что кукла Барби повлияла на формирование их стиля

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По данным Ozon, больше половины россиян считают, что кукла Барби повлияла на формирование их стиля в одежде. Аналитики провели соответствующее исследование в преддверии мировой премьеры фильма «Барби» 19 июля.
Более половины россиян считают, что кукла Барби повлияла на формирование их стиля
  • Gettyimages.ru
  • © Beeldbewerking

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Треть опрошенных признались, что до сих пор хранят своих кукол Барби, причём 21% из них передали игрушки своим детям. Отмечается, что дети нового поколения тоже отдают предпочтение куклам Барби.

Половина опрошенных считает, что куклы привили им любовь к ярким вещам, а также к ярким оттенкам в косметике.

«Этот тренд отмечается и в покупках на Ozon: в начале июля рост продаж средств для макияжа, маникюра и педикюра в розовых оттенках составил 26% со дня выхода трейлера фильма (5 апреля)», — уточнили представители площадки.

Ранее стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Бояршинова рассказала, что выпускницам подойдут образы в стиле куклы Барби или Русалочки.

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