Политолог Орлов поддержал идею разрешить ряду семей использовать маткапитал для покупки авто

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова разрешить многодетным семьям и семьям, имеющим ребёнка-инвалида, использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения отечественного автомобиля.

«С учётом того, что материнский капитал является мерой государственной поддержки семей с детьми, то совершенно логично разрешить его тратить на покупку автомобиля, который как раз и будет использоваться для перевозки детей, особенно если речь идёт о многодетных семьях или семьях с ребёнком-инвалидом», — считает он.

Орлов добавил, что на сегодняшний день подобная практика уже успешно внедрена в ряде регионов России.

«На Камчатке или в Калининградской области разрешается тратить региональный материнский капитал на покупку автомобиля», — уточнил собеседник RT.

Ранее в Госдуме призвали разрешить ряду семей использовать средства маткапитала для покупки авто.

Как пояснил Нилов, в настоящее время средства маткапитала имеют строго целевой характер и приобретение автомобиля с использованием этих денег не предусмотрено.