Политолог Орлов поддержал идею разрешить ряду семей использовать маткапитал для покупки авто
- РИА Новости
«С учётом того, что материнский капитал является мерой государственной поддержки семей с детьми, то совершенно логично разрешить его тратить на покупку автомобиля, который как раз и будет использоваться для перевозки детей, особенно если речь идёт о многодетных семьях или семьях с ребёнком-инвалидом», — считает он.
Орлов добавил, что на сегодняшний день подобная практика уже успешно внедрена в ряде регионов России.
«На Камчатке или в Калининградской области разрешается тратить региональный материнский капитал на покупку автомобиля», — уточнил собеседник RT.
Ранее в Госдуме призвали разрешить ряду семей использовать средства маткапитала для покупки авто.
Как пояснил Нилов, в настоящее время средства маткапитала имеют строго целевой характер и приобретение автомобиля с использованием этих денег не предусмотрено.