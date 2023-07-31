Собянин: общественным транспортом в Москве пользуются около 3 млн человек
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Мэр Москвы добавил, что на данный момент пассажиры используют более 700 маршрутов общественного транспорта.
По его словам, впервые в стране запущены электробусы. Кроме того, в Москве работает «Социальное такси» для перевозки маломобильных граждан.
«Поздравляю сотрудников Мосгортранса с юбилеем! Успехов, новых маршрутов и приветливых пассажиров», — добавил мэр Москвы.
Ранее Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, отметив, что они смогли эффективно перестроиться под новые реалии.