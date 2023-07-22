Собянин: работники торговли перестроились под новые реалии

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, отметив, что они смогли эффективно перестроиться под новые реалии.

«Сегодня — День работника торговли... В этой очень важной сфере трудятся около 2 миллионов человек... В последние годы бьют все рекорды онлайн-продажи. Сотрудники с лёгкостью перестроились под новые реалии и организовали всё на высшем уровне — сервис, ассортимент и скорость доставки», — написал мэр в Telegram.

Собянин подчеркнул, что от качественной работы в данной сфере зависит комфорт жителей столицы.

Ранее НСН сообщала, что Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности торговых центров.