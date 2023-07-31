В Благовещенске осуждённый сбежал из СИЗО через окно для передач

Осуждённый сбежал из следственного изолятора в Благовещенске через окно для передач, спустя несколько часов его поймали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСИН по региону.

«Его привели в комнату для свиданий и передач для работ, однако пока отсутствовал надзиратель, мужчина сбежал», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что молодой человек был осуждён за кражу. После побега, по данным агентства, ему грозят принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Таганроге задержали мужчину, который закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками.