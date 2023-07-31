В Благовещенске осуждённый сбежал из СИЗО через окно для передач
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСИН по региону.
«Его привели в комнату для свиданий и передач для работ, однако пока отсутствовал надзиратель, мужчина сбежал», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что молодой человек был осуждён за кражу. После побега, по данным агентства, ему грозят принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Ранее в Таганроге задержали мужчину, который закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками.