Губернатор Ростовской области: в хуторе Дарагановка упал беспилотник
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Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат», — написал он в Telegram.
В результате были повреждены кровля частного домовладения и автомобиль.
На месте работают специалисты Минобороны.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 30 июля была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку 25 БПЛА по объектам в Крыму.