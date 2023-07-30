Губернатор Ростовской области: в хуторе Дарагановка упал беспилотник

БПЛА упал в хуторе Дарагановка Ростовской области, повреждены кровля дома и автомобиль.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат», — написал он в Telegram.

В результате были повреждены кровля частного домовладения и автомобиль.

На месте работают специалисты Минобороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 30 июля была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку 25 БПЛА по объектам в Крыму.