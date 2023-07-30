В пензенском Никольске ввели режим ЧС после урагана

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Никольске Пензенской области после урагана из-за нарушения энерго-, газо - и водоснабжения.

Об этом сообщила администрация Никольского района.

«Уважаемые жители Никольска, в городе объявлен режим ЧС», — отмечается в заявлении.

По информации местных властей, аварийные службы активно устраняют последствия урагана на всей территории города. В настоящий момент специалисты ведут работу по восстановлению энергоснабжения, газоснабжения и водоснабжения Никольска.

Ранее сообщалось, что в 162 населённых пунктах Марий Эл восстановили нарушенное в результате урагана электроснабжение.