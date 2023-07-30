В пензенском Никольске ввели режим ЧС после урагана
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Об этом сообщила администрация Никольского района.
«Уважаемые жители Никольска, в городе объявлен режим ЧС», — отмечается в заявлении.
По информации местных властей, аварийные службы активно устраняют последствия урагана на всей территории города. В настоящий момент специалисты ведут работу по восстановлению энергоснабжения, газоснабжения и водоснабжения Никольска.
Ранее сообщалось, что в 162 населённых пунктах Марий Эл восстановили нарушенное в результате урагана электроснабжение.