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В России стартовал эксперимент по упрощению интернет-торговли с Калининградской областью

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Российское правительство сообщило о начале в стране эксперимента по упрощению интернет-торговли с Калининградской областью.
В России стартовал эксперимент по упрощению интернет-торговли с Калининградской областью
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте кабмина.

«В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны», — говорится в сообщении.

По итогам эксперимента будет решаться вопрос об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Африка договорились нарастить торговлю и переходить на расчёты в нацвалютах.

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