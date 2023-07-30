В России стартовал эксперимент по упрощению интернет-торговли с Калининградской областью

Российское правительство сообщило о начале в стране эксперимента по упрощению интернет-торговли с Калининградской областью.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны», — говорится в сообщении.

По итогам эксперимента будет решаться вопрос об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Африка договорились нарастить торговлю и переходить на расчёты в нацвалютах.