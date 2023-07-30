С 31 июля изменится расписание поездов от Курского вокзала до Железнодорожной

До открытия четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) с 31 июля изменится расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожной.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для половины составов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала.

В материале также сказано, что интервал движения поездов до Курского вокзала увеличится до 20 минут, в том числе в часы пик.

До станции Нижегородская интервал будет сохранён.

17 июля сообщалось, что в России поезда в южном направлении, в том числе в сторону Краснодара, следуют по графику.