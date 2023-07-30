С 31 июля изменится расписание поездов от Курского вокзала до Железнодорожной
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для половины составов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала.
В материале также сказано, что интервал движения поездов до Курского вокзала увеличится до 20 минут, в том числе в часы пик.
До станции Нижегородская интервал будет сохранён.
17 июля сообщалось, что в России поезда в южном направлении, в том числе в сторону Краснодара, следуют по графику.