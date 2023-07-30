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Губернатор Севастополя в День ВМФ отметил роль флота в защите рубежей России

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил всех с Днём ВМФ и отметил роль флота в защите южных рубежей России.
Губернатор Севастополя в День ВМФ отметил роль флота в защите рубежей России
  • РИА Новости

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры, адмиралы, командующий ЧФ Виктор Николаевич Соколов, дорогие ветераны и уважаемые севастопольцы! Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота Российской Федерации!» — написал он в своём Telegram.

Как подчеркнул губернатор, российский флот имеет важную роль в защите рубежей страны. По его словам, в городе практически в каждой семье есть свой воин-черноморец, именно поэтому День ВМФ для Севастополя по-настоящему народный праздник.

«Вы — наши защитники, наша надежда», — подчеркнул Развожаев в своём обращении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в День ВМФ России назвал военных моряков главной движущей силой развития региона.

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