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Хлопок произошёл в 50-этажном здании «IQ-квартала» в центре Москвы, выбиты стёкла

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Произошёл хлопок в здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и возгорания нет.

Кроме того, сообщается, что башня «IQ-квартала» в «Москва-сити» эвакуирована после хлопка.

Ранее поступила информация, что в Подмосковье ПВО отразила атаки двух беспилотников на столицу.

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