Хлопок произошёл в 50-этажном здании «IQ-квартала» в центре Москвы, выбиты стёкла
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и возгорания нет.
Кроме того, сообщается, что башня «IQ-квартала» в «Москва-сити» эвакуирована после хлопка.
Ранее поступила информация, что в Подмосковье ПВО отразила атаки двух беспилотников на столицу.