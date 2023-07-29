В Екатеринбурге погиб пассажир иномарки, врезавшейся в дерево
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
«Водитель Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП 27-летний водитель и 21-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ещё один пассажир скончался до приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Уфе в ДТП с грузовой «газелью» пострадали женщина и двое детей.