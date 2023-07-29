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В Екатеринбурге погиб пассажир иномарки, врезавшейся в дерево

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В посёлке Шабры в Екатеринбурге иномарка врезалась в дерево. Погиб один человек, ещё двое госпитализированы.
В Екатеринбурге погиб пассажир иномарки, врезавшейся в дерево
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

«Водитель Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП 27-летний водитель и 21-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ещё один пассажир скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Уфе в ДТП с грузовой «газелью» пострадали женщина и двое детей.

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