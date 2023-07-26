В Уфе в ДТП с грузовой «газелью» пострадали женщина и двое детей

В Демском районе города Уфы 25 июля в ДТП пострадали женщина и двое детей.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Уфы.

По версии ведомства, водитель грузовой «газели» наехал женщину с двумя детьми, а потом на пассажирскую «газель», в которой находились десять пассажиров.

Женщину с двумя детьми увезли на скорой. Пассажиры «газели» не пострадали.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай грузовик с 15 туристами перевернулся; 11 человек, среди них четыре ребёнка, пострадали.