В Уфе в ДТП с грузовой «газелью» пострадали женщина и двое детей
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Уфы.
По версии ведомства, водитель грузовой «газели» наехал женщину с двумя детьми, а потом на пассажирскую «газель», в которой находились десять пассажиров.
Женщину с двумя детьми увезли на скорой. Пассажиры «газели» не пострадали.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай грузовик с 15 туристами перевернулся; 11 человек, среди них четыре ребёнка, пострадали.