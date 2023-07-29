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Движение по набережной канала Грибоедова в Петербурге ограничат до июня 2024 года

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга введут новые ограничения движения, заявили в пресс-службе ГАТИ.
Движение по набережной канала Грибоедова в Петербурге ограничат до июня 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

В частности, с 1 августа будет ограничен проезд по набережной канала Грибоедова от Большой Подьяческой улицы до Вознесенского проспекта. Временные ограждения установят до 9 июня 2024 года.

Кроме того, с 1 по 29 августа будут введены ограничения на перекрёстке Рижского проспекта и Дровяной улицы.

На Красном мосту движение транспорта ограничат с 1 по 28 августа.

Ранее Дептранс Москвы предупредил водителей об ограничениях для транспорта из-за велогонки 30 июля.

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