Дептранс Москвы предупредил водителей об ограничениях для транспорта из-за велогонки 30 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.
Ограничения затронут улицы Крылатская, Мневники и Нижние Мневники, Народного Ополчения, 1905 года, а также Карамышевский и Малый Устьинский мосты.
Движение будет ограничено в разные периоды времени на Смоленской, Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Лужнецкой, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской и Москворецкой набережных.
Также 30 июля с 00:01 до окончания мероприятия на этих улицах временно будет недоступна парковка.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет действовать ряд ограничений для автотранспорта в связи с проведением саммита Россия — Африка 27 и 28 июля.