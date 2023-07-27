Дептранс Москвы предупредил водителей об ограничениях для транспорта из-за велогонки 30 июля

В Москве в воскресенье, 30 июля, перекроют ряд улиц и набережных в связи с проведением велогонки La Strada.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Ограничения затронут улицы Крылатская, Мневники и Нижние Мневники, Народного Ополчения, 1905 года, а также Карамышевский и Малый Устьинский мосты.

Движение будет ограничено в разные периоды времени на Смоленской, Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Лужнецкой, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской и Москворецкой набережных.

Также 30 июля с 00:01 до окончания мероприятия на этих улицах временно будет недоступна парковка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет действовать ряд ограничений для автотранспорта в связи с проведением саммита Россия — Африка 27 и 28 июля.