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Специалист Цыганов заявил о безопасности покупки квартир, заложенных в банке

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Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов заявил, что покупать квартиры, заложенные в банке, безопасно, но есть вероятность, что бывшие владельцы могут намеренно испортить имущество.
Специалист Цыганов заявил о безопасности покупки квартир, заложенных в банке
  • Gettyimages.ru

«Это практически безопасно с юридической точки зрения. Скорее здесь две вещи. Одна — моральная: приобретать имущество, которое принадлежало человеку, попавшему в беду. Вторая до некоторой степени материальная: встречаются собственники, которые портят имущество», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, при покупке такой квартиры, к примеру, оказывалось, что нужно менять электрику.

Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова, Денис Четырбок и Павел Крупник разработали инициативу, согласно которой в городе могут повысить штрафы за незаконную перепланировку квартир.

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