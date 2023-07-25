Депутат Астахова разъяснила инициативу по увеличению штрафов за незаконную перепланировку в Петербурге
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В беседе с «МК в Питере» Астахова заявила, что такие перепланировки — одна из главных тем обращений к парламентариям.
«В результате таких действий страдают не только жители соседних квартир, но и наносится вред всему дому, когда, например, необдуманные изменения нарушают несущие конструкции здания, разрушают вентиляционные каналы, переносят газовые приборы в помещения, не предназначенные для этого, — подобные действия очень опасны, и штрафовать за них необходимо», — сказала она.
По её словам, за проектом перепланировки лучше обращаться к специалистам. Также рекомендуется утверждать проект и получать разрешение.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин назвал пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры.