Депутат Астахова разъяснила инициативу по увеличению штрафов за незаконную перепланировку в Петербурге

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова, Денис Четырбок и Павел Крупник разработали инициативу, согласно которой в городе могут повысить штрафы за незаконную перепланировку квартир.

В беседе с «МК в Питере» Астахова заявила, что такие перепланировки — одна из главных тем обращений к парламентариям.

«В результате таких действий страдают не только жители соседних квартир, но и наносится вред всему дому, когда, например, необдуманные изменения нарушают несущие конструкции здания, разрушают вентиляционные каналы, переносят газовые приборы в помещения, не предназначенные для этого, — подобные действия очень опасны, и штрафовать за них необходимо», — сказала она.

По её словам, за проектом перепланировки лучше обращаться к специалистам. Также рекомендуется утверждать проект и получать разрешение.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин назвал пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры.