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Депутат Чаплин назвал пять способов получить штраф от государства, не выходя из квартиры

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Депутат Госдумы Никита Чаплин назвал пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры.
Депутат Чаплин назвал пять способов получить штраф от государства, не выходя из квартиры
  • Gettyimages.ru

«Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь... чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тыс. рублей», — сказал он РИА Новости.

Второе — перепланировка, которая не всегда производится законно. В этом случае гражданам грозит за нарушение штраф в размере до 2,5 тыс. рублей.

Чаплин также напомнил, что собственники жилья должны использовать его только для проживания — использование жилплощади под магазин или хостел грозит штрафом до 1,5 тыс. рублей.

«Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей», — добавил он.

По словам депутата, ещё около 3 тыс. рублей придётся заплатить за курение на детской площадке или в подъезде.

Штрафные санкции также грозят нечистоплотным жильцам, которые выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о подготовке законопроекта о штрафах до 150 тыс. рублей за назойливую рекламу по телефону.

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