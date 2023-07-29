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На Портале поставщиков заключили более 86 тысяч договоров с малым бизнесом

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В январе — июне 2023 года Москва закупила на Портале поставщиков около 80% товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса, заявил заммэра Владимир Ефимов.
На Портале поставщиков заключили более 86 тысяч договоров с малым бизнесом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, госзакупки стали одним из действенных инструментов поддержки МСП.

«С начала 2023 года Москва заключила с ними 86,3 тыс. контрактов — это около 80% всех столичных закупок на ресурсе», — сказал заммэра.

По его словам, объём этих сделок превысил 15 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.

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