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В СК сообщили о гибели девушки на закрытом из-за шторма пляже в Сочи

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В Сочи на закрытом из-за шторма пляже погибла 20-летняя девушка. Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося.
В СК сообщили о гибели девушки на закрытом из-за шторма пляже в Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в СК России.

Процессуальную проверку проводит Следственный отдел по Хостинскому району.

Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, специалисты установят обстоятельства инцидента.

Агентство напоминает, что накануне в Сочи объявили штормовое предупреждение.

В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни.

Ранее стало известно, что от удара током на территории гостиничного комплекса в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края погибла несовершеннолетняя девочка.

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