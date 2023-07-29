В СК сообщили о гибели девушки на закрытом из-за шторма пляже в Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в СК России.
Процессуальную проверку проводит Следственный отдел по Хостинскому району.
Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, специалисты установят обстоятельства инцидента.
Агентство напоминает, что накануне в Сочи объявили штормовое предупреждение.
В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни.
Ранее стало известно, что от удара током на территории гостиничного комплекса в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края погибла несовершеннолетняя девочка.