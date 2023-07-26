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На Кубани девочка погибла от удара тока на базе отдыха

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От удара тока на территории гостиничного комплекса в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края погибла несовершеннолетняя девочка. В отношении хозяйки комплекса возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.
На Кубани девочка погибла от удара тока на базе отдыха
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на СУ СК России по краю.

Уточняется, что девочка выбежала из бассейна на газон, где её ударило током от неизолированного электрического провода.

После инцидента на базу отдыха вызвали скорую помощь, однако ребёнок скончался до приезда медиков.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 22-летний рабочий во время работ в электрощитовой вследствие удара током.

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