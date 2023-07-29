В ФСБ по Самарской области заявили, что ущерб Куйбышевскому НПЗ в результате диверсии превысил 30 млн рублей.

«Из материалов дела следует, что... осуществлён взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и её кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 млн рублей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что диверсия была осуществлена примерно в 12:10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки.

Ранее Самарский районной суд отправил под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).