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Семья из трёх человек погибла при пожаре в частном доме в Красноярском крае

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Мужчина, его жена и их 14-летняя внучка погибли в результате пожара на веранде собственного дома в Дзержинском районе Красноярского края.

Об этом сообщает ГСУСК региона в Telegram.

«По предварительным данным следствия, в момент возгорания в доме находились женщина, её супруг и их внучка. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно, в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель», — отмечается в заявлении.

Как отметили в СК, о пожаре сообщили соседи. После того, как завалы, оставшиеся после возгорания, были разобраны, в них нашли тела 57-летней женщины, её 76-летнего супруга и их 14-летней внучки. Экспертиза показала, что они умерли от отравления угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что в Надыме мужчина 1982 года рождения погиб при пожаре в многоэтажном жилом доме.

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