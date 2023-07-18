В Надыме при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина

В Надыме (ЯНАО) мужчина 1982 года рождения погиб при пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу ул. Зверева, дом 17/1. ЧП произошло вечером 17 июля.

Отмечается, что в результате пожара урон был нанесён квартире площадью 70 кв.м на пятом этаже девятиэтажного дома. В пожаре погиб мужчина 1982 года рождения, уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

С верхних этажей дома самостоятельно эвакуировались 12 жильцов.

В тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и шесть единиц техники.

Ранее ГУ МЧС России по Архангельской области сообщало, что в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова, загорелись деревянные сараи на площади 1500 кв.м.