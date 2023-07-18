В Надыме при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина
- РИА Новости
Отмечается, что в результате пожара урон был нанесён квартире площадью 70 кв.м на пятом этаже девятиэтажного дома. В пожаре погиб мужчина 1982 года рождения, уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.
С верхних этажей дома самостоятельно эвакуировались 12 жильцов.
В тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и шесть единиц техники.
Ранее ГУ МЧС России по Архангельской области сообщало, что в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова, загорелись деревянные сараи на площади 1500 кв.м.