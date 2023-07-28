В парках Ессентуков запретили кататься на электросамокатах

На территории парковых зон в Ессентуках запретили кататься на электросамокатах, заявил сити-менеджер Александр Некристов.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как отметил Некристов, в ближайшее время в парках разместят соответствующие знаки.

Также стало известно, что в День города в Тюмени нельзя будет кататься на самокатах, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на мэрию.

Самой крупной зоной, где будет действовать запрет, станет территория в границах улиц Челюскинцев, Ленина, Казанской, Ямской, а также левый и правый берег набережной.

Кроме того, прокат приостановят в парках, скверах и на бульварах.

Время действия запрета — с 06:00 29 июля до 01:00 30 июля.

Ранее сообщалось, что число ДТП с самокатами в Татарстане выросло на 70% за год.