Узнать больше

В парках Ессентуков запретили кататься на электросамокатах

Короткая ссылка
На территории парковых зон в Ессентуках запретили кататься на электросамокатах, заявил сити-менеджер Александр Некристов.
В парках Ессентуков запретили кататься на электросамокатах
  • Gettyimages.ru
  • © Sinenkiy

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как отметил Некристов, в ближайшее время в парках разместят соответствующие знаки.

Также стало известно, что в День города в Тюмени нельзя будет кататься на самокатах, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на мэрию.

Самой крупной зоной, где будет действовать запрет, станет территория в границах улиц Челюскинцев, Ленина, Казанской, Ямской, а также левый и правый берег набережной.

Кроме того, прокат приостановят в парках, скверах и на бульварах.

Время действия запрета — с 06:00 29 июля до 01:00 30 июля.

Ранее сообщалось, что число ДТП с самокатами в Татарстане выросло на 70% за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить