Малый бизнес купил у Москвы 31 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости с начала года
Об этом сообщает НСН.
В общей сложности выкуплено 164 помещения. Больше всего недвижимости предприниматели купили в ЦАО. Далее следуют САО и ЮЗАО.
Купить такую недвижимость может бизнес, арендующий помещения как минимум на протяжении двух лет и внесённый в перечень субъектов МСП. Сами помещения должны числиться не менее пяти лет в перечне объектов, предназначенных для использования малым бизнесом.
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