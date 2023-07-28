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Малый бизнес купил у Москвы 31 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости с начала года

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В январе — июне 2023 года владельцы малого и среднего бизнеса купили без торгов у Москвы более 31 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Малый бизнес купил у Москвы 31 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости с начала года

Об этом сообщает НСН.

В общей сложности выкуплено 164 помещения. Больше всего недвижимости предприниматели купили в ЦАО. Далее следуют САО и ЮЗАО.

Купить такую недвижимость может бизнес, арендующий помещения как минимум на протяжении двух лет и внесённый в перечень субъектов МСП. Сами помещения должны числиться не менее пяти лет в перечне объектов, предназначенных для использования малым бизнесом.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров прокомментировал вступившие в силу поправки к КоАП, снижающие нагрузку на бизнес.

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