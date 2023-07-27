В ТПП разъяснили поправки к КоАП, снижающие нагрузку на бизнес
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«Поправки в КоАП уточняют субъектный состав хозяйствующих субъектов, которые могут быть привлечены к административной ответственности за действия арендатора, нарушающие нормы миграционного законодательства», — цитирует эксперта newizv.ru.
Как отметил Чубаров, из состава исключаются арендодатели, не имеющие возможности осуществлять контроль за правомерностью привлечения арендатором иностранных лиц и лиц без гражданства.
По словам эксперта, ранее были приняты поправки в закон о розничных рынках, согласно которым управляющая рынком компания обеспечивает соблюдение арендаторами правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в арендованных помещениях.
«Практическая реализация принятых в КоАП РФ поправок, безусловно, позволит снизить административную нагрузку на добросовестных предпринимателей», — сказал Чубаров.
Ранее НСН сообщала, что за шесть месяцев 2023 года московские заказчики заключили более 33 тыс. контрактов с поставщиками из регионов на столичном «Портале поставщиков».