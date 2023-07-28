Выпивший священник устроил ДТП и ударил полицейского в Волгограде
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального главка МВД, наряд ДПС потребовал водителя остановиться. Когда сотрудник полиции подошёл к машине, водитель нажал на газ и врезался в стоящую впереди машину.
При задержании он ударил сотрудника правоохранительных органов.
Отмечается, что ранее водителя лишали прав.
«В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти», — говорится в сообщении ведомства.
В местной епархии уточнили, что речь идёт об иерее Сергие Акимочкине, который является заштатным священником при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мужчину отстранили от служения.
Ранее в подмосковных Химках подросток за рулём отцовского автомобиля въехал в остановку и сбил четырёх человек.
Уточняется, что два человека были госпитализированы.