Выпивший священник устроил ДТП и ударил полицейского в Волгограде

Священник в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в Волгограде и ударил полицейского.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального главка МВД, наряд ДПС потребовал водителя остановиться. Когда сотрудник полиции подошёл к машине, водитель нажал на газ и врезался в стоящую впереди машину.

При задержании он ударил сотрудника правоохранительных органов.

Отмечается, что ранее водителя лишали прав.

«В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти», — говорится в сообщении ведомства.

В местной епархии уточнили, что речь идёт об иерее Сергие Акимочкине, который является заштатным священником при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мужчину отстранили от служения.

Ранее в подмосковных Химках подросток за рулём отцовского автомобиля въехал в остановку и сбил четырёх человек.

Уточняется, что два человека были госпитализированы.