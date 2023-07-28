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Выпивший священник устроил ДТП и ударил полицейского в Волгограде

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Священник в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в Волгограде и ударил полицейского.
Выпивший священник устроил ДТП и ударил полицейского в Волгограде
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального главка МВД, наряд ДПС потребовал водителя остановиться. Когда сотрудник полиции подошёл к машине, водитель нажал на газ и врезался в стоящую впереди машину.

При задержании он ударил сотрудника правоохранительных органов. 

Отмечается, что ранее водителя лишали прав.

«В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти», — говорится в сообщении ведомства.

В местной епархии уточнили, что речь идёт об иерее Сергие Акимочкине, который является заштатным священником при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мужчину отстранили от служения.

Ранее в подмосковных Химках подросток за рулём отцовского автомобиля въехал в остановку и сбил четырёх человек.

Уточняется, что два человека были госпитализированы.

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