В Москве полиция задержала похитившего утерянный свёрток с одним миллионом рублей

Оперативники Пресненского района Москвы раскрыли кражу одного миллиона рублей, завёрнутого в свёрток. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что некий мужчина положил конверт с деньгами на крышу своего автомобиля, отвлёкся на телефонный звонок, сел в машину и уехал. Деньги нашёл на проезжей части и похитил проходивший мимо 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

«Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержан мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств в особо крупном размере», — отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Утверждается, что у злоумышленника изъяли 600 тыс. рублей, их вернули владельцу. Остальные деньги задержанный успел потратить.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 158 УК России («Кража»).

Ранее руководитель следственного управления Следственного комитета России по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции рассказал, что в этом году следователи раскрыли 19 давних преступлений в первом полугодии.

Также официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в России стало меньше преступлений против собственности.